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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Бандити на місцях добре знають, де живуть активісти і коли повертаються з роботи, – Бердинських

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Місцеві бандити багато знають про життя активістів
Місцеві бандити багато знають про життя активістів / Фото з відкритих джерел

Місцеві активісти, волонтери, журналісти і інколи нові обличчя, які на хвилі Майдану потрапили у владу у своїх містах. Бо вони працюють зовсім в інших, складніших умовах, ніж їхні колеги у Києві.

Таку думку у своєму відеоблозі "Політична кухня" висловила журналістка Крістіна Бердинських. 

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За її словами, зазвичай, ситуація виглядає так. Є якийсь впливовий місцевий олігарх, чиновник чи депутат, який вважає себе королем області чи міста. Він вміє домовлятися з усіма (новими і старими елітами) про сфери впливу, хто і що контролює та який департамент очолює. Має хороші і конструктивні стосунки із місцевою прокуратурою, поліцією, хоча саме вони мали б розслідувати діяльність таких "царьків". І є ще зовсім поганий варіант, коли ці самовпевнені у безкарності люди працюють у правоохоронних органах.

Крім того, до міських рад вони знаходять підходи, але час від часу їм псуюють нерви і настрій громадські активісти, журналісти чи люди з активною проукраїнською позицією. Вони щось розслідують, з’ясовують, проводять акції протесту.

Найгірше – що багатьом мешканцям регіону байдуже, яку інформацію знаходять ці люди. Вони все ще становлять виключення із загальноприйнятих правил. А у Києві їхні прізвища, тим більше, маловідомі. Проте на регіональному рівні бандити добре знають, де вони живуть, коли йдуть на роботу і повертаються додому. Це небезпечно, маємо вже дуже багато підтверджень, – сказала Бердинських. 

Відео повного випуску "Політичної кухні" за 3 серпня 2018

 

Теги: Новини України Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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