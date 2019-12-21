На мітинг за об’єднання Росії та Білорусі у Мінську ніхто не прийшов: красномовне відео
Мітинг на підтримку інтеграції Росії та Білорусі мав відбутися 20 грудня на Жовтневій площі, втім, на нього прийшли лише журналісти. Одним з організаторів – лідер громадського об’єднання "Безсмертний полк" Валерій Драко – пояснив ситуацію тим, що всі просто "перегоріли".
Окрім того, в організаторів не було грошей на виплату ймовірних штрафів у разі затримання учасників акції. Про це Драко розповів виданню TUT.BY.
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Білоруські організації, які підтримують інтеграцію, 16 грудня попросили адміністрацію президента Лукашенка допомогти їм отримати дозвіл на мітинг у Мінського міськвиконкому. В адміністрації їх перенаправили в міськвиконком, а там заявили, що вони повинні були звернутися за узгодженням мітингу за 10 днів до його проведення.
Ми перегоріли, – це раз. Ми побачили попередження про небезпеку масових заходів, – це два. Якщо виводити народ – це підставляти його, якщо в опозиції є гроші на оплату штрафів тих, кого потім засудять, то у нас немає. Тому ми вирішили відмовитися від проведення акції,
– пояснив Драко.
Зазначимо, що 20 грудня у Білорусі почалася нова хвиля протестів проти об’ єднання Росії та Білорусі. На акцію вийшло кілька сотень людей. Там були люди з різних регіонів Білорусі: Бреста, Вітебська, Гомеля, Гродно, Могильова, Пінська та Молодечно.
Основне про інтеграцію Білорусі з Росією:
- Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.
- Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю. Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки; створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії; частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.
- Напередодні чергової акції протестів відбулася зустріч президентів Росії та Білорусі. На переговорах президенти Путін та Лукашенко узгоджували чергові умови інтеграції. За інформацією міністра економічного розвитку Росії Максима Орешкіна, неузгоджені карти стосуються газової, нафтової та податкової галузей.