На мітинг за об’єднання Росії та Білорусі у Мінську ніхто не прийшов: красномовне відео

Мітинг на підтримку інтеграції Росії та Білорусі мав відбутися 20 грудня на Жовтневій площі, втім, на нього прийшли лише журналісти. Одним з організаторів – лідер громадського об’єднання "Безсмертний полк" Валерій Драко – пояснив ситуацію тим, що всі просто "перегоріли".

Окрім того, в організаторів не було грошей на виплату ймовірних штрафів у разі затримання учасників акції. Про це Драко розповів виданню TUT.BY.

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Білоруські організації, які підтримують інтеграцію, 16 грудня попросили адміністрацію президента Лукашенка допомогти їм отримати дозвіл на мітинг у Мінського міськвиконкому. В адміністрації їх перенаправили в міськвиконком, а там заявили, що вони повинні були звернутися за узгодженням мітингу за 10 днів до його проведення.

Ми перегоріли, – це раз. Ми побачили попередження про небезпеку масових заходів, – це два. Якщо виводити народ – це підставляти його, якщо в опозиції є гроші на оплату штрафів тих, кого потім засудять, то у нас немає. Тому ми вирішили відмовитися від проведення акції,

– пояснив Драко.

Вот как выглядит акция в поддержку интеграции Беларуси с Россией в Минске. Заявку на митинг направляли руководители "левопатриотических общественных объединений" Беларуси. Кроме журналистов на акцию никто не пришел. Видео нашего корреспондента pic.twitter.com/naBfvXQQiq — DW на русском (@dw_russian) December 20, 2019

Зазначимо, що 20 грудня у Білорусі почалася нова хвиля протестів проти об’ єднання Росії та Білорусі. На акцію вийшло кілька сотень людей. Там були люди з різних регіонів Білорусі: Бреста, Вітебська, Гомеля, Гродно, Могильова, Пінська та Молодечно.

Основне про інтеграцію Білорусі з Росією: