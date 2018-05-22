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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

На мітингах в підтримку Сенцова вимагали діалогу з Президентом: подальші плани активістів

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Сотні людей вийшли на акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії. 22 травня – 9-й день його безстрокового голодування. Головна умова Сенцова – звільнити українських політв'язнів. Каже, не змінить свого рішення, доки вимогу не виконають.

Під вікнами Президента активісти ламають стільці. Влада засиділася – впевнені вони. Бо нічого не робить, щоб визволити із російської неволі українця Олега Сенцова.

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Не спокійно було і під стінами російського консульства в Харкові. Друзки від стільців тут не летіли, але вимоги були аналогічними: "Свободу політв'язням!" Цього вимагає і сам ув'язнений Сенцов. Бо нині у тюремних катівнях Росії понад 60 українських політв'язнів. Власне тому він і оголосив голодування. Відлік пішов не на дні, а на години. Без їжі режисер Олег Сенцов вже 9 днів. 

Він готовий померти до чи під час Чемпіонату світу з футболу, аби був резонанс і його справу було завершено завдяки резонансу. Треба докласти всіх зусиль, аби цей резонанс створити без загибелі режисера,
– прокоментувала режисерка Марія Старожицька.

Протестувальники закривають очі і вуха. У такий спосіб показують бездіяльність української влади. 

"Ми хочемо знати, що робить для цього українська влада, бо можливо щось відбувається, але ми цього не знаємо. Наполегливо просимо діалогу з Президентом", – зазначила режисерка і письменниця Ірина Цілик.

Цього ж самого вимагали і харків"яни. 

Він нам потрібен живий здоровий! Боротьба триває! На місці Сенцова завтра може опинитися кожен із нас, тому ми маємо підтримувати один одного,
– сказала громадська активістка Олена Головко.

Поки що стан Олега стабільний, так каже адвокат Дмитро Дінзе. За його словами, лікарі запевняють, що без їжі бранець може протриматись ще деякий час. Проте у рідних Олега менше оптимізму. У Сенцова серйозні проблеми зі здоров'ям – каже сестра Наталія Каплан.

"Незрозуміло, як себе поведе організм, який і так виснажений 4-ма роками тюрми, цими пекельними умовами, відсутністю сонця, вітамінів, нормального харчування, психологічним тиском. Ще і голодування", – додала сестра Наталія.

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У планах активістів – глобальна акція. Вони закликали у соцмережах приєднуватися усіх охочих. Ті, хто готовий вийти на протести, уже вивісили у себе на сторінках розпізнавальний хештег #SaveOlegSentsov. На сьогодні погодилися підтримати режисера і українських бранців у понад 30-ти країнах світу.

Нагадаємо, у Путіна зробили заяву щодо можливого обміну Сенцова на Вишинського.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Харкова Новини Києва протести
Джерело: 24 Канал
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