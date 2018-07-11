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На мітингу власників "євроблях" у Києві запалили димові шашки: фото і відео

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На мітингу в центрі Києва запалили димові шашки
На мітингу в центрі Києва запалили димові шашки / apostrophe.ua

У центрі Києва під Верховною Радою України, де зараз проходить протест власників автомобілів з іноземною реєстрацією, запалили димові шашки. Поліція спостерігає за ситуацією.

Зокрема, невідомі підпалили димові шашки під виконання гімну України, дим від яких повністю накрив Площу Конституції. 

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Як відомо, вранці 11 липня у Києві розпочався протест власників автомобілів на іноземних номерах зі всіх регіонів України. Майже 5 тисяч мітингувальників заблокували урядовий квартал, тож у центрі Києва утворилися затори.

Керівник Національної поліції міста Києва Андрій Крищенко у коментарі "Прямому" розповів, що поліцейські поки не втручалися у ситуацію на мітингу.

Димові шашки під Верховною Радою загасли вже, навколо них нічого не відбулось окрім диму. Наразі ситуація є спокійною. Якщо брати ситуацію безпосередньо під Верховною Радою, де безпосередньо проводиться акція ГО "Автоєвросила", то там десь дві з половиню тисяч осіб, до трьох приблизно. Запалили вони димові шашки, поліція не реагувала, тому що це не є якимось порушенням або провокацією, на нашу думку,
– заявив чиновник.

За його словами, організатори протесту підтримують контакт з правоохоронцями. Попередньо, заворушень чи зіткнень з поліцією не було.

"Акція проходить мирно, люди висловлюють свою думку. У нас є досить щільний контакт з організаторами, вони самі зацікавлені в підтриманні порядку і уникненні провокацій", – додав Крищенко.


На мітингу власників авто на "єврономерах" запалили димові шашки // "Апостроф"


У центрі Києві запалили димові шашки //фото dtp.kiev.ua


На мітингу в центрі Києва запалили димові шашки //фото dtp.kiev.ua

У центрі Києва біля Верховної ради протестувальники запалили димові шашки: відео

 

 

 

Теги: Новини України Верховна Рада протести Іноземні номери Авто Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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