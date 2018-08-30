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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Міжнародній космічній станції стався витік повітря

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МКС
МКС / focus.ua

Комісія з’ясує причини витоку повітря, який стався на Міжнародній космічній станції.

Про це заявив генеральний директор корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін.

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Він зазначив, що інцидент трапився сьогодні. 

"На МКС сьогодні була позаштатна ситуація – падіння тиску в результаті витоку повітря. Центр управління польотами в контакті з Х’юстоном діяв за регламентом, насамперед гарантовано забезпечивши безпеку спільного екіпажу. Витік виявлено. Можливо, вплив мікрометеоритів. Комісія розбереться", – написав Рогозін.

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Теги: Техно Космос NASA МКС
Джерело: 24 Канал
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