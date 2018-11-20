На міжнародному турнірі з армреслінгу вшанували пам'ять Андрія Пушкаря: відео

На міжнародному турнірі з армрестлінгу вшанували пам'ять десятикратного чемпіона світу українця Андрія Пушкаря.

24 канал повідомляв, що 14 листопада на Рівненщині в ДТП загинув Андрій Пушкар – український чемпіон світу з армреслінгу. В аварії постраждав і армреслер Олег Жох, якого забрали до лікарні. Батько Олега – 50-річний Сергій – теж загинув у автокатастрофі.

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Поєдинок Андрія Пушкаря та росіянина Дениса Ципленкова мав відбутися у польській Румії в рамках турніру Vendetta All Stars 50. Денис Циплєнков, головний суперник Андрія Пушкаря, відмовився від чемпіонського пояса.

"Цей пояс повинен залишитися у сім’ї Андрія, в його сина. Нехай знає, що його батько пішов непереможним", – сказав Денис Циплєнков.

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