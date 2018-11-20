15:49
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      На міжнародному турнірі з армреслінгу вшанували пам'ять Андрія Пушкаря: відео

      535 Читать новость на русском
      Андрій Пушкар
      Андрій Пушкар

      На міжнародному турнірі з армрестлінгу вшанували пам'ять десятикратного чемпіона світу українця Андрія Пушкаря.

      24 канал повідомляв, що 14 листопада на Рівненщині в ДТП загинув Андрій Пушкар – український чемпіон світу з армреслінгу. В аварії постраждав і армреслер Олег Жох, якого забрали до лікарні. Батько Олега – 50-річний Сергій – теж загинув у автокатастрофі.

      Читайте також: Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу

      Поєдинок Андрія Пушкаря та росіянина Дениса Ципленкова мав відбутися у польській Румії в рамках турніру Vendetta All Stars 50. Денис Циплєнков, головний суперник Андрія Пушкаря, відмовився від чемпіонського пояса.

      "Цей пояс повинен залишитися у сім’ї Андрія, в його сина. Нехай знає, що його батько пішов непереможним", – сказав Денис Циплєнков.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      сьогодні , 15:43 "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      Євгенія Мазур 14893
      Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      сьогодні , 15:07 Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      Артем Овдієнко 282
      Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
      13 листопада , 10:00 Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
      4588
      2019 – рік якої тварини по гороскопу і чого чекати від Нового Року
      сьогодні , 12:00 2019 – рік якої тварини по гороскопу і чого чекати від Нового Року
      1419
      Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      сьогодні , 12:00 Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      Артем Овдієнко 671
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      "Бока Хуніорс" виграв вдома вчетверте поспіль
       30 вересня 2013 , 12:30
      Фалькао не вистачає 40% для гри на ЧС-2014
       16 травня 2014 , 13:33
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук