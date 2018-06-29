На МКС відправили робота Саймона: фото

До Міжнародної космічної станції на борту ракети Falcon, запущеної 29 червня, полетів експериментальний робот з анімованим мультяшним лицем.

Про це пише ВВС.

Робота назвали Саймоном, англійською – Cimon, що розшифровується як Crew Interactive Mobile Companion, тобто мобільний інтерактивний компаньйон екіпажу.

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Робот буде інструктувати астронавтів, допомагаючи їм проводити наукові експерименти. Він зможе відповідати на голосові запити.

На Землі Саймон важить 5 кілограмів. У тіло Саймона вбудовані мікрофони і камери.

Саймона на замовлення німецького космічного агентства розробили компанії Airbus і IBM.

Помічник астронавта Саймон

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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