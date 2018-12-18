На молодого футболіста "Динамо" знайшовся покупець
Футболіст київського "Динамо" Зураб Очігава може виступати в Першій лізі України
Під час зимового трансферного вікна оборонець "Динамо" може підсилити "Дніпро-1", повідомляє fcdnipro.com.
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За інформацією джерела, "Дніпро-1" серйозно цікавиться 23-річним футболістом, на якого в київському клубі не розраховують.
Попередній сезон Очігава провів у донецькому "Олімпіку". У нинішньому розіграші УПЛ захисник не зіграв жодного матчу за київський клуб.
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Джерело: 24 Канал
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