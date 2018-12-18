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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      На молодого футболіста "Динамо" знайшовся покупець

      808 Читать новость на русском
      Зураб Очігава
      Зураб Очігава / Footboom.com

      Футболіст київського "Динамо" Зураб Очігава може виступати в Першій лізі України

      Під час зимового трансферного вікна оборонець "Динамо" може підсилити "Дніпро-1", повідомляє fcdnipro.com.

      Читайте також: У "Динамо" не хочуть відпускати гравців, на яких є попит, клуб планує взимку підсилитися

      За інформацією джерела, "Дніпро-1" серйозно цікавиться 23-річним футболістом, на якого в київському клубі не розраховують.

      Попередній сезон Очігава провів у донецькому "Олімпіку". У нинішньому розіграші УПЛ захисник не зіграв жодного матчу за київський клуб.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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