На молодого футболіста "Динамо" знайшовся покупець

Футболіст київського "Динамо" Зураб Очігава може виступати в Першій лізі України

Під час зимового трансферного вікна оборонець "Динамо" може підсилити "Дніпро-1", повідомляє fcdnipro.com.

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За інформацією джерела, "Дніпро-1" серйозно цікавиться 23-річним футболістом, на якого в київському клубі не розраховують.

Попередній сезон Очігава провів у донецькому "Олімпіку". У нинішньому розіграші УПЛ захисник не зіграв жодного матчу за київський клуб.

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