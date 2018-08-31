На морі у Росії вибухнув гідроцикл з людьми, постраждала дитина: відео 18+

Поблизу російського Геленджика у морі вибухнув гідроцикл, на якому перебували люди: чоловік та маленький хлопчик. Вони із тяжкими травмами перебувають у реанімації.

Відео, на якому зафіксований інцидент, опублікували у мережі.

Читайте також: Чоловік має психічні розлади: стали відомі подробиці батьківського полону в Києві

На ньому видно, як чоловік та його маленький син катаються на гідроциклі по морю. Раптово транспорт вибухає і людей відкидає на пару метрів вгору.

У слідчому комітеті РФ причиною інциденту вказали "вибух водяного двигуна".

29 серпня в акваторії Чорного моря на одному із пляжів в районі Кабардінки під час катання двох туристів на гідроциклі вибухнув водяний двигун. Обидва туристи отримали важкі травми. Зараз вони перебувають у відділенні реанімації у лікарні Геленджика,

– йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з моментом вибуху (18+):