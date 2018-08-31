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На морі у Росії вибухнув гідроцикл з людьми, постраждала дитина: відео 18+

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На морі у РФ сильно постраждали чоловік та його син
На морі у РФ сильно постраждали чоловік та його син / скрін із відео

Поблизу російського Геленджика у морі вибухнув гідроцикл, на якому перебували люди: чоловік та маленький хлопчик. Вони із тяжкими травмами перебувають у реанімації.

Відео, на якому зафіксований інцидент, опублікували у мережі.

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На ньому видно, як чоловік та його маленький син катаються на гідроциклі по морю. Раптово транспорт вибухає і людей відкидає на пару метрів вгору.

У слідчому комітеті РФ причиною інциденту вказали "вибух водяного двигуна".

29 серпня в акваторії Чорного моря на одному із пляжів в районі Кабардінки під час катання двох туристів на гідроциклі вибухнув водяний двигун. Обидва туристи отримали важкі травми. Зараз вони перебувають у відділенні реанімації у лікарні Геленджика,
– йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з моментом вибуху (18+):

 

Теги: Новини Росії Діти і неповнолітні Вибух Водний транспорт
Джерело: 24 канал
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