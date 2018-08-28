На морську блокаду ніхто не може запропонувати адекватну відповідь, – експерт про дії Росії

Відповідь Росії на нові санкції США буде асиметричною і комплексною. Санкції не надто вплинуть на агресивну політику Росії. Кремль чекає президентських і парламентських виборів в Україні.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

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"Москва сподівається, що після виборів в Україні зможе проводити перемовини на інших, більш вигідних для неї умовах. Тому поспішати з активізацією переговорного процесу по врегулюванню конфлікту на Донбасі Кремль не буде", – вважає Олещук.

Натомість, на переконання політолога, Росія посилить тиск на Україну, зокрема в Азовському і Чорному морях. Військові ескалації на Донбасі не надто зараз ефективні.

Азовське море – частина реакції Москви на санкції. В подальшому Росія переходитиме до глобальної блокади всього українського Азовського і Чорноморського узбережжя з метою економічного тиску на нашу державу. На блокаду в морях ніхто не може запропонувати адекватну відповідь. І Росія це знає. Тому без проблем перехоплює наші бурові платформи біля Одеси і відбуксовує до Криму. Загалом почуває себе в Чорному морі, як господар,

– наголошує Петро Олещук.

На його думку, вирішити проблему військовим шляхом неможливо. Якщо теоретично уявити, що США надали нам сучасні військові кораблі, то треба навчитися ними управляти, підготувати фахівців, екіпажі. Головне – ніхто в Україні не надасть наказ стріляти по російських кораблям.

Водночас, за словами експерта, переговорні процеси в Нормандському форматі чи Волкер-Сурков продовжуватимуться, тому що нічого кращого поки не придумали.

Непублічно Росія шукатиме можливості для переговорів по зняттю чи пом’якшенню санкцій. Але Москва чекає, що Захід зробить пропозицію, яка їй подобається. Неофіційне визнання Криму російським, України – сферою інтересів Росії, гарантії, що наша держава не інтегруватиметься в ЄС і НАТО. Тому все залишиться так, як є. В Росії немає мотивів змінювати свою зовнішньополітичну політику і припиняти війну в Україні,

– підкреслив Петро Олещук.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення. Новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії набрав чинності 27 серпня.



Як відомо, за останні місяці спецслужби Росії затримали понад 150 іноземних суден, що прямували до українських портів в Азовському морі.