На Москву звалився "снігопад століття": фото наслідків
06:46, сьогодні 4607 Читать новость на русском
Москва пережила один із наймасштабніших за останні десятиліття снігопадів – за два дні у столиці Росії випала місячна норма опадів.
Про це повідомили російські метеорологи.
Вони зазначили, що після опадів у вихідні дні 3 – 4 лютого висота снігу в деяких частинах столиці Росії сягнула 55 сантиметрів.
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Джерело: 24 Канал
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