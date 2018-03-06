На мості у Києві перевернулась військова бронемашина: фото
В Києві на мості неподалік станції метро "Нивки" військова бронемашина "Спартан" потрапила в аварію, внаслідок чого перевернулась.
За інформацією журналіста "24 Каналу" Романа Пагулича, авто їхало по мосту в крайньому лівому ряді в бік станції метро "Святошин".
Читайте також: Авто кортежу Порошенка збило людину: у президента дали коментар
Різко військову машину підрізало інше авто, після чого бронемашина вилетіла на узбіччя в сніг і перекинулася. На момент аварії в автомобілі перебувало двоє військовослужбовців. На щастя, бійці повітряно-десантних військ відбулись без травм.
Правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту. Внаслідок аварії утворився чималий затор, але машину вже вдалось поставити на колеса.
На мості у Києві перевернулась військова бронемашина
На мості у Києві перевернулась військова бронемашина