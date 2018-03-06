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На мості у Києві перевернулась військова бронемашина: фото

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В Києві на мості неподалік станції метро "Нивки" військова бронемашина "Спартан" потрапила в аварію, внаслідок чого перевернулась.

За інформацією журналіста "24 Каналу" Романа Пагулича, авто їхало по мосту в крайньому лівому ряді в бік станції метро "Святошин".

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Різко військову машину підрізало інше авто, після чого бронемашина вилетіла на узбіччя в сніг і перекинулася. На момент аварії в автомобілі перебувало двоє військовослужбовців. На щастя, бійці повітряно-десантних військ відбулись без травм.

Правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту. Внаслідок аварії утворився чималий затор, але машину вже вдалось поставити на колеса.

На мості у Києві перевернулась військова бронемашина

На мості у Києві перевернулась військова бронемашина

На мості у Києві перевернулась військова бронемашина

На мості у Києві перевернулась військова бронемашина

Теги: Новини України Фотоновини Аварії та ДТП Новини Києва Поліція Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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