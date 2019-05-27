На "мосту Кличка" в Києві замінюють тріснуте скло: фото та відео

Пішохідно-велосипедний міст, який нарекли "мостом Кличка", був певний час закритим для відвідувачів через тріщину в скляній поверхні. Наразі там працюють спеціальні служби, які замінюють скло.

Міст вже відкритий для відвідувачів, перекриті лише місця, де є тріщини, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Зазначимо, що 26 травня після відкриття пішохідно-велосипедного мосту тріснула скляна вставка. Повідомлялося, що сталося це після того, як група невідомих активно на ньому пострибала. Тобто експерти та міська влада вважає, що його навмисно пошкодили вандали.

Як виглядало тріснуте скло на "мосту Кличка": фото

На місці вже працюють спеціальні служби, які замніюють скло. За їхніми словами, основне скло, яке витримує вагу людей, не пошкоджено, а тріснула верхня плівка.

Гиря чи гантеля, тобто щось важке кинули. Просто людина, яка прогулюється мостом чи навіть пригає на ньому, не могла розбити це скло,

– сказав комерційний директор компанії постачальника скла Олександр Козленко.

Комунальники обіцяють, що вже до кінця дня всі роботи завершать.



Комунальники вже почали процес заміни тріснутого скла

Журналістка 24 каналу теж вирішила випробувати на міцність скло – вона пострибала по ньому. Тож те, що в мережі поширюють інформацію, начебто міст є небезпечним – неправдива. Зазначається, що скляне покриття витримує понад тисячу кілограм на квадратний метр.

До речі, "флешмоб" зі стрибками на відкритті мосту розпочав сам міський голова столиці Віталій Кличко. Так, він вирішив продемонструвати журналістам, що скло є міцним, а міст – безпечним.



Володимир та Віталій Кличко випробують скляні елементи на міцність (фото 24 каналу)

Що відомо про "міст Кличка"?Він з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Його протяжність становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Ширина переправи відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.