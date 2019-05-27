13:34
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      На "мосту Кличка" в Києві замінюють тріснуте скло: фото та відео

      471 Читать новость на русском

      Пішохідно-велосипедний міст, який нарекли "мостом Кличка", був певний час закритим для відвідувачів через тріщину в скляній поверхні. Наразі там працюють спеціальні служби, які замінюють скло.

      Міст вже відкритий для відвідувачів, перекриті лише місця, де є тріщини, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: Я збентежений і злий, – Кличко прокоментував інцидент із щойно відкритим мостом у Києві

      Зазначимо, що 26 травня після відкриття пішохідно-велосипедного мосту тріснула скляна вставка. Повідомлялося, що сталося це після того, як група невідомих активно на ньому пострибала. Тобто експерти та міська влада вважає, що його навмисно пошкодили вандали.

      Як виглядало тріснуте скло на "мосту Кличка": фото

      На місці вже працюють спеціальні служби, які замніюють скло. За їхніми словами, основне скло, яке витримує вагу людей, не пошкоджено, а тріснула верхня плівка.

      Гиря чи гантеля, тобто щось важке кинули. Просто людина, яка прогулюється мостом чи навіть пригає на ньому, не могла розбити це скло,
      – сказав комерційний директор компанії постачальника скла Олександр Козленко.

      Комунальники обіцяють, що вже до кінця дня всі роботи завершать.

      Комунальники вже почали процес заміни тріснутого скла
      Комунальники вже почали процес заміни тріснутого скла

      Журналістка 24 каналу теж вирішила випробувати на міцність скло – вона пострибала по ньому. Тож те, що в мережі поширюють інформацію, начебто міст є небезпечним – неправдива. Зазначається, що скляне покриття витримує понад тисячу кілограм на квадратний метр.

      До речі, "флешмоб" зі стрибками на відкритті мосту розпочав сам міський голова столиці Віталій Кличко. Так, він вирішив продемонструвати журналістам, що скло є міцним, а міст – безпечним.


      Володимир та Віталій Кличко випробують скляні елементи на міцність (фото 24 каналу)

      Що відомо про "міст Кличка"?Він з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

      Його протяжність становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Ширина переправи відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

      blog_ava
      Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз
      сьогодні
      11635
      Теги: Новини України Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Віталій Кличко Архітектура
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана
      сьогодні , 12:30 Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана
      Сергій Лещенко 791
      Рішення трибуналу ООН не призведе до звільнення українських моряків
      сьогодні , 12:17 Рішення трибуналу ООН не призведе до звільнення українських моряків
      Блог Соцмережі 563
      Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      сьогодні , 11:15 Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      Світові Медіа 4175
      Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"
      сьогодні , 11:07 Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"
      Наталя Боднар 8275
      Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      26 травня , 23:20 Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      Олена Кандяк 3248
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук