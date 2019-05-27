На "мосту Кличка" знову тріснуло скло: відео

На пішохідно-велосипедному мості в Києві знову тріснула скляна поверхня, хоча лише кілька годин тому працівники замінили перше розбите скло.

Про чергове тріснуте захисне скло на мосту повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

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За словами очевидців, скло тріснуло у той момент, коли поряд нікого не було. Крім того, деякі частини оглядової ділянки від вчорашнього дня обмежена стрічкою для проходу нею громадян.

Дивіться відео: на "мосту Кличка" знову тріснуло скло



Що стало причиною чергової тріщини на скляній поверхні – невідомо. Проте робітники запевняють, що таке гартоване скло не може тріснути самостійно, бо воно витримує понад тисячу кілограм на квадратний метр.

За джерелами УНН, наразі пошкоджене захисне покриття зняли та мають встановити нове. Крім того, бригадир повідомив, що всі скляні покриття на оглядовому майданчику будуть замінювати на нові. Наразі кілька цілих покриттів зняли та витерли воду, яка з'явилась між шарами.

Що відомо про "міст Кличка"?Він з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Його протяжність становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Ширина переправи відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.