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      На мосту Патона у Києві лоб-у-лоб зіткнулися автівки: є постраждалі,– страшні фото та відео

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      Страшна ДТП на Патона у Києві
      Страшна ДТП на Патона у Києві / Нацполіція Києва

      Надвечір 2 серпня у столиці трапилася серйозна аварія. Її учасники – автівки Volkswagen Passat та Audi TT. Автомобілі здійснили лобове зіткнення на великій швидкості. В результаті ДТП щонайменше 3 осіб постраждали.

      Аварія сталася у Печерському районі Києва, на мосту Патона. Зі слів свідків, Audi TT їхала на великій швидкості та постійно обганяла автівки, що їхали попереду. Про це інформують столичні правоохоронці.

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      В якийсь момент Audi, маневруючи, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen. Від сильного удару двигун однієї з іномарок викинуло прямо на дорогу.

      ДТП Київ
      ДТП Київ
      Понівечена іномарка/ фото – "Еспресо"

      На місце ДТП прибули аж 4 карети "швидких". Двоє людей постраждали в Audi, ще одна людина – у Volkswagen.

      ДТП Київ
      Від удару в однієї з автівок вилетів двигун/ фото – "Еспресо"

      аварія патона київ
      Аварія на мосту Патона/ фото з соцмереж

      Внаслідок аварії утворився величезний затор. З одного боку повністю "стояв" бульвар Дружби народів та вулиці Лаврська і Старонаводницька, а з Лівого берега – проспект Соборності.

      затори Київ
      Затори після серйозної аварії на мосту Патона/ фото з соцмереж

      Відео з місця аварії на мосту Патона у Києві:

      У соцмережах поширюють відео, яке раніше начебто зняв власник того самого Audi, що потрапило у серйозну ДТП. У ролику видно, як іномарка на повній швидкості гасає вулицями Києва.

      Відео, зняте раніше у салоні начебто того самого Audi:

       

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      Теги: Новини Києва Поліція Аварії та ДТП Постраждалі
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