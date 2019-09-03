На мосту Патона у Києві лоб-у-лоб зіткнулися автівки: є постраждалі,– страшні фото та відео

Надвечір 2 серпня у столиці трапилася серйозна аварія. Її учасники – автівки Volkswagen Passat та Audi TT. Автомобілі здійснили лобове зіткнення на великій швидкості. В результаті ДТП щонайменше 3 осіб постраждали.

Аварія сталася у Печерському районі Києва, на мосту Патона. Зі слів свідків, Audi TT їхала на великій швидкості та постійно обганяла автівки, що їхали попереду. Про це інформують столичні правоохоронці.

Дивіться також: ДТП під Кривим Рогом забрала життя трьох людей: моторошні фото

В якийсь момент Audi, маневруючи, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen. Від сильного удару двигун однієї з іномарок викинуло прямо на дорогу.





Понівечена іномарка/ фото – "Еспресо"

На місце ДТП прибули аж 4 карети "швидких". Двоє людей постраждали в Audi, ще одна людина – у Volkswagen.



Від удару в однієї з автівок вилетів двигун/ фото – "Еспресо"



Аварія на мосту Патона/ фото з соцмереж

Внаслідок аварії утворився величезний затор. З одного боку повністю "стояв" бульвар Дружби народів та вулиці Лаврська і Старонаводницька, а з Лівого берега – проспект Соборності.



Затори після серйозної аварії на мосту Патона/ фото з соцмереж

Відео з місця аварії на мосту Патона у Києві:

У соцмережах поширюють відео, яке раніше начебто зняв власник того самого Audi, що потрапило у серйозну ДТП. У ролику видно, як іномарка на повній швидкості гасає вулицями Києва.

Відео, зняте раніше у салоні начебто того самого Audi: