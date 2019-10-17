На Набережній у Дніпрі розстріляли Mercedes: загинув Армен Багдасарян – фото, відео
На вулиці Заводська Набережна у Дніпрі ввечері 17 жовтня група осіб обстріляла автомобіль Mercedes. Його водій – 27-річний чоловік на ім’я Армен Багдасарян – загинув на місці. Поліція наразі затримала чотирьох імовірних нападників.
Вбивство на Заводській Набережній відбулося близько 18:00. Правоохоронці вже доправили 4 підозрюваних у злочині до відділення поліції. З ними проводять першочергові слідчі дії, інформує Нацполіція Дніпра.
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За попередньою інформацією, водій Mercedes їхав по Набережній в сторону Кайдацького мосту. Втім, у якийсь момент пролунав постріл, після чого машина зупинилася.
Фото з місця кривавого вбивства у Дніпрі/ фото "Информатор"
На місце викликали медиків, проте їх допомога вже не знадобилася. Водій Mercedes загинув на місці.
Поліція затримала чотирьох ймовірних нападників/ фото "Информатор"
Обережно – фото 18+
Один із затриманих/ фото "Страна"
Паспорт ймовірного стрільця/ фото "Страна"
Поки що проїзд в сторону Кайдацького мосту ускладнений. Як передає "Информатор", на місці перебуває з десяток родичів і друзів загиблого, вони в стані афекту і поводяться агресивно.
За фактом злочину вже порушене кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
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