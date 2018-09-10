На нараді ОБСЄ у Варшаві активісти влаштували акцію на підтримку Сенцова

Громадські активісти підтримали незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова на нараді Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Варшаві.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у Twitter.

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Так, учасники наради на відкритті заходу одягнули білі футболки з написом #SaveOlegSentsov. Із мовчазною акцією вони стали позаду голів наради — голови Постійної ради ОБМЄ, директора Бюро демократичних інститутів з прав людини при ОБСЄ та інших членів національних делегацій.

Нагадаємо, у понеділок, 10 вересня, у Варшаві почалася нарада ОБСЄ щодо дотримання прав людини. Під час наради обговорять виконання зобов’язань держав – учасниць у сфері дотримання прав і свобод людини.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.