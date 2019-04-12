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      На нардепа Мосійчука склали адмінпротокол через фото виборчого бюлетеня

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      Ігор Мосійчук
      Ігор Мосійчук / фото з відкритих джерел

      Народному депутату від "Радикальної партії" Ігорю Мосейчуку правоохоронці виписали адміністративний протокол за те, що у день першого туру президентських виборів він сфотографував власний бюлетень із відміткою.

      У день виборів, до речі, з особливою активністю робили світлини власних бюлетенів члени "Радикальної партії". Тобто, окрім Мосійчука знімки бюлетенів із позначкою показували: прес-секретар "радикалів" Ярослава Пугачова і член партії Андрій Лозовий. Відзначився 31 березня і лідер політсили та екс-кандидат у президенти Олег Ляшко. Він показав журналістам власний заповнений бюлетень перед тим, як кинути його в урну.

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      За фактом порушення на виборах, яке вчинив Ігор Мосійчук, відбудеться судовий розгляд. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

      Наразі оформляється протокол на народного депутата Ігоря Мосійчука про адміністративне порушення у вигляді передвиборчої агітації (розміщення в ФБ у день виборів фото виборчого бюлетеня з результатами власного голосування). Буде судовий розгляд,
      – написав він.


      Допис Мосійчука на Facebook в день першого туру виборів

      Мосійчук миттєво відреагував на звинувачення і уточнив, що за порушення виборчого законодавства його ніхто не штрафував.

      "Я провину не визнаю, що і збираюся довести в суді", – повідомив нардеп.

      Зазначимо, що в день першого туру президентських виборів в Україні зафіксували 2605 порушень виборчого законодавства. Окрім того, правоохоронці відкрили 61 кримінальне провадження за фактами порушень.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Ігор Мосійчук Порушення на виборах Законодавство
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