На нардепа Мосійчука склали адмінпротокол через фото виборчого бюлетеня

Народному депутату від "Радикальної партії" Ігорю Мосейчуку правоохоронці виписали адміністративний протокол за те, що у день першого туру президентських виборів він сфотографував власний бюлетень із відміткою.

У день виборів, до речі, з особливою активністю робили світлини власних бюлетенів члени "Радикальної партії". Тобто, окрім Мосійчука знімки бюлетенів із позначкою показували: прес-секретар "радикалів" Ярослава Пугачова і член партії Андрій Лозовий. Відзначився 31 березня і лідер політсили та екс-кандидат у президенти Олег Ляшко. Він показав журналістам власний заповнений бюлетень перед тим, як кинути його в урну.

Читайте також: Порушення на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?

За фактом порушення на виборах, яке вчинив Ігор Мосійчук, відбудеться судовий розгляд. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

Наразі оформляється протокол на народного депутата Ігоря Мосійчука про адміністративне порушення у вигляді передвиборчої агітації (розміщення в ФБ у день виборів фото виборчого бюлетеня з результатами власного голосування). Буде судовий розгляд,

– написав він.



Допис Мосійчука на Facebook в день першого туру виборів

Мосійчук миттєво відреагував на звинувачення і уточнив, що за порушення виборчого законодавства його ніхто не штрафував.

"Я провину не визнаю, що і збираюся довести в суді", – повідомив нардеп.

Зазначимо, що в день першого туру президентських виборів в Україні зафіксували 2605 порушень виборчого законодавства. Окрім того, правоохоронці відкрили 61 кримінальне провадження за фактами порушень.