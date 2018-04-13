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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

На навчаннях у Польщі українські десантники перевершили у вправності британських військових

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Українські військові
Українські військові / Прес-служба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Під час курсу контр-штурмових дій для маленьких груп S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) у Польщі троє українських військових показали найкращі результати.

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на сторінці у Facebook.

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У курсі взяли участь Україна, Великобританія та Ліванська Республіка.

За підсумками, найкращий результат показали українські військові, учасники бойових дій на сході країни. Двоє з них – воїни Десантно-штурмових військ – майор з позивним "Кеп" та старший сержант з позивним "Шарік". Третій представник з України – військовослужбовець підрозділу спецпризначення Військової служби правопорядку,
– зазначили у повіломленні.

Протягом тижня заняття відбувались в інтенсувному режимі – з 6 години ранку до 1 години ночі. Зокрема, на ранковій фізичній зарядці перевірялися всі якості штурмовиків: сила, швидкість, витривалість та психологічна стійкість, причому саме у командного складу.

Одним із завдань курсу була тактична підготовка – дії під час штурму будівель, зачистки приміщень, нальотів, знищення конкретних цілей у правильній послідовності тощо.

"Такі завдання більш характерні для спеціальних підрозділів, однак для нас це дуже цінний та важливий досвід. Вся штурмова група діє наче одне ціле, проте кожен виконує різні функції, – сказав майор з позивним "Кеп".

Теги: Новини України Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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