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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На найбільшій у Сирії військовій базі пролунали вибухи: ЗМІ повідомляють про загиблих офіцерів

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Вибух пролунав на найбільшій у Сирії військовій базі у Джебель-Азані (ілюстрація)
Вибух пролунав на найбільшій у Сирії військовій базі у Джебель-Азані (ілюстрація) / Соцмережі

Увечері 14 квітня на найбільшій у Сирії військовій базі у Джебель-Азані, що розміщується на південь від Алеппо, було чутно вибухи. Також повідомляється про жертви з числа іранських офіцерів.

Про це пишуть сирійські та арабські ЗМІ.

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Так, за інформацією The Jerusalem Post, по іранській військовій базі завдали удару бомбардувальники, внаслідок чого було чутно вибухи. За даними деяких джерел, у здійсненні атаки підозрюють Ізраїль.

Натомість ресурси, що належать ісламістській організації "Хізболла", спростовують інформацію про авіаудар і переконують, що була детонація снарядів або боєприпасів на одному зі складів.

Як повідомляє російськомовне ізраїльське видання "Вести", внаслідок інциденту загинули кілька людей, однак точне число жертв поки не називається. Також є відомості, що серед загиблих є кілька іранських офіцерів. Про кількох потерпілих сповістила моніторингова група Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Sky News Arabia своєю чергою передає, що вибух став результатом атаки бойового винищувача або по базі було випущено ракета. За словами співрозмовника каналу, що подія сталася на великому військовому складі, який використовували для своїх цілей іранські військові. Інших подробиць поки немає.

Також зазначається, сирійських і іранських військових, які перебували на цій базі, було евакуйовано з побоювань, що США можуть завдати удари в цьому районі.

До слоа, військова база у Джебель-Азані, за різними даними, належить Ірану або одному з формувань, які підтримують Іран. Ця країна в сирійській війні виступає на боці президента Сирії Башара Асада.

Нагадаємо, вранці 9 квітня у Сирії було завдано авіаудару по військовій авіабазі Т-4, у результаті чого кілька людей зазнали поранень та загинули. У Міноборони Росії звинуватили в атаці Ізраїль.

Теги: Новини Ізраїля авіація Іран Жертви Вибух Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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