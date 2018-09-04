На новій формі збірної з футболу красується напис "Слава Україні": фото
На нових комплектах спортивної форми для збірної України з футболу помістили напис "Слава Україні". Це гасло красується на спинах футболок форми.
Про це повідомляє Tribuna.com.
24 канал повідомляв, що 4 серпня на НСК "Олімпійський" відбулося представлення нової ігрової форми збірної України з футболу. Всього представлено три комплекти: жовтий, синій та білий.
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На всіх трьох комплектах є ледь помітний орнамент на лицьовій частині і смужки орнаменту з боків. На футболках у всіх комплектах форми є напис "Слава Україні".
Задню частину футболки від третього комплекту показав прес-аташе головного тренера збірної України Андрія Шевченка Микола Васильков.
Напис "Слава Україні" на новій формі футбольної збірної