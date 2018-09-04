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На новій формі збірної з футболу красується напис "Слава Україні": фото

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"Слава Україні" на новій формі збірної з футболу
"Слава Україні" на новій формі збірної з футболу / Ffu.ua

На нових комплектах спортивної форми для збірної України з футболу помістили напис "Слава Україні". Це гасло красується на спинах футболок форми.

Про це повідомляє Tribuna.com.

24 канал повідомляв, що 4 серпня на НСК "Олімпійський" відбулося представлення нової ігрової форми збірної України з футболу. Всього представлено три комплекти: жовтий, синій та білий.

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На всіх трьох комплектах є ледь помітний орнамент на лицьовій частині і смужки орнаменту з боків. На футболках у всіх комплектах форми є напис "Слава Україні".

Задню частину футболки від третього комплекту показав прес-аташе головного тренера збірної України Андрія Шевченка Микола Васильков.

Форма збірна України футбол слава Україні
Напис "Слава Україні" на новій формі футбольної збірної

Теги: Новини України Футбол Спорт Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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