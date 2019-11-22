На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця призначила додаткові поїзди

Укрзалізниця на новорічні та різдвяні свята призначила 7 додаткових поїздів, а також продовжила маршрути 5 потягів. Загалом компанія планує призначити на зимові свята 35 додаткових поїздів.

У яких напрямках і коли курсуватимуть додаткові поїзди Укрзалізниці:

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Поїзд №181/182 Київ – Львів вирушатиме зі Львова 21, 22, 25, 26 грудня о 12:18, а до Києва прибуватиме о 00:02, повідомили в Укрзалізниці. З Києва потяг вирушатиме 22, 23, 26, 27 грудня о 00:55, а до Львова прибуватиме о 10:36.

Поїзд №197/198 Київ – Ковель вирушатиме з Києва 28 грудня о 6:19, а до Ковеля прибуватиме о 14:48. Зворотно – відправлення з Ковеля о 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

Поїзд №216/215 Жмеринка – Київ курсуватиме вирушатиме зі Жмеринки 23 грудня о 14:20, а до Києва прибуватиме о 19:28.

Поїзд №223/224 Київ – Одеса курсуватиме 29 грудня і 4 січня. З Києва поїзд вирушить о 07:46 і прибуде до Одеси о 17:55. З Одеси поїзд вирушить об 11:03 і прибуде до Києва о 20:31.

Поїзд №205/206 Покровськ – Харків курсуватиме 22, 27, 28, 29, 30 грудня, а також 2 і 4 січня. З Покровська потяг вирушатиме о 09:20, а до Харкова прибуватиме о 14:49. З Харкова вирушатиме о 16:44 і до Покровська прибуватиме о 22:07.

Поїзд №168 Львів – Одеса курсуватиме 22, 27, 30 грудня та 2 січня. Зі Львова поїзд вирушатиме о 09:40, а до Одеси прибуватиме о 20:23. З Одеси потяг вирушатиме о 10:18, а до Львова прибуватиме о 21:05.

Поїзд №202/201 Львів – Ужгород курсуватиме 29 грудня та 1 січня. Зі Львова він вирушатиме о 6:43, а до Ужгорода прибуватиме о 12:10. З Ужгорода вирушатиме 14:05, до Львова прибуватиме о 19:55.

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Які залізничні маршрути продовжили

Маршрут поїзда №72 Запоріжжя – Київ продовжений до Чопа. Рейси відбуватимуться щодня з 22 грудня по 4 січня. Із Запоріжжя потяг вирушатиме о 19:47, а до Чопа прибуватиме о 23:45 наступного дня. У зворотному напрямку потяг вирушатиме о 01:05, а до Запоріжжя прибуватиме о 07:49 наступного дня.

Маршрут поїзда №76/75 Кривий Ріг – Київ продовжений до Ужгорода. Поїзд курсуватиме щодня з 27 грудня по 4 січня, назад з Ужгорода – з 29 грудня по 3 січня. З Кривого Рогу поїзд вирушатиме о 20:59, а до Ужгорода прибуватиме о 21:58. З Ужгорода поїзд вирушатиме 06:25, а до Кривого Рогу прибуватиме о 6:23.

Маршрут поїзда №179/192 Дніпро – Київ продовжений до Львова. Він курсуватиме щодня з 25 грудня по 4 січня. З Дніпра потяг вирушатиме о 22:39, а до Львова прибуватиме о 16:25. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:19 і прибуватиме о 17:17.

Маршрут поїзда №180/291 Львів – Київ продовжений до Дніпра. Поїзд курсуватиме щодня з 26 грудня по 4 січня. Зі Львова вирушатиме об 11:50, а до Дніпра прибуватиме о 06:40. З Дніпра вирушатиме о 13:07 і прибуватиме до Львова о 06:00.

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Маршрут поїзда №179/180 Суми – Київ продовжений до Вінниці. Поїзд курсуватиме 20, 27, 30, 31 грудня та 2 січня. З Сум потяг вирушатиме о 05:35, а до Вінниця прибуватиме о 13:11. З Вінниці вирушатиме о 13:44, до Сум прибуватиме о 21:34.