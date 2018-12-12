На НСК "Олімпійський" досі не прибрали сніг перед матчем Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон"
На газоні НСК "Олімпійський" за дві години до початку матчу "Шахтар" – "Ліон" ще не розчистили сніг.
12 грудня о 22:00 має розпочатися матч Ліги чемпіонів. Однак за дві години до стартового свистку арбітра сніг досі лежить на полі.
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На НСК "Олімпійський" не прибрали сніг перед матчем Ліги чемпіонів / Xsport
Нагадаємо, що через воєнний стан, який був запроваджений у Харківській області, в УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 12 грудня у Києві на НСК "Олімпійський".
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Джерело: 24 Канал
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