На Оболоні закривавлений чоловік відкрив вогонь на своїх нападників

У Києві на Оболоні закривавлений чоловік відкрив вогонь по натовпу. Попередньо на нього напала група молодиків у стані алкогольного сп'яніння. Це відбулося вночі з 24 на 25 липня.

За словами очевидців, компанія із двадцяти людей розпивала алкоголь та поводилася гучно, повідомляє "Інформатор".

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Несподівано двоє з них вдарили незнайомого чоловіка, який проходив повз. Однак, як виявилося, він мав при собі зброю. Щоб захистити себе, жертва нападу дістав пістолет.

Тоді нападники вдарили чоловіка пляшкою по голові. У відповідь той відкрив вогонь. На допомогу нападникам прибуло ще з десяток молодиків, які повалили чоловіка на землю і почали бити.

Після цього компанія розбіглася. Поліції вдалося затримати лише одного з учасників бійки.

Відео: затримання одного з групи