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      На Об'єднавчому соборі будуть вирішувати три питання, – УПЦ КП

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      В УПЦ КП розповіли, які питання будуть вирішуватися на Об'єднавчому соборі
      В УПЦ КП розповіли, які питання будуть вирішуватися на Об'єднавчому соборі / Фото з відкритих джерел

      На Об'єднавчому соборі щодо створення єдиної помісної православної церкви в Україні, який відбудеться 15 грудня в Софійському соборі, буде винесено три важливі питання. Сам Собор буде тривати один день.

      Про це заявив речник УПЦ КП, архієпископ Євстратій в інтерв'ю ВВС.

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      З технічного боку ми повинні прийняти три рішення– єдність церкви, її предстоятель і статут. Це все має вирішитися упродовж одного дня,
      – сказав він.

      За словами священослужителя, 15 грудня відбудеться перший Собор єдиної помісної церкви, але не останній.

      "Вирішити на ньому всі питання, які хотілося б вирішити, – і неможливо, і неправильно. Починати революційні зміни – це найкращий спосіб поховати об'єднавчий процес", – заявив Євстратій.

      Як приклад, речник Київського патріархату він навів питання церковного календаря.

      "Усі церкви, які революційним способом вводили новоюліанський календар, отримали поділ. Ті, хто вводив його еволюційно, не мають жодних проблем. Тому в умовах, коли новий календар навіть його прихильниками спеціально маркується як ознака "геть від Москви", то хіба ми не розуміємо, що Москва використовує календарне питання, щоб сказати: це не православна церква, вони католики, вони католицький календар прийняли? Отримаємо ми в результаті об'єднання церков? Треба мати хоч трохи мудрості і передбачати наслідки", – зауважив Євстратій.

      Нагадаємо, напередодні до Києва прибув представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл для підготовки Об'єднавчого собору.

      За словами настоятеля УПЦ КП патріарха Філарета, в Об'єднавчому соборі повинен взяти участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, щоправда зараз відомо лише імена двох священнослужителів УПЦ МП, участь яких у Соборі є можливою, – це митрополит Симеон і митрополит Софроній.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Єдина помісна церква Релігія УПЦ КП
      Джерело: 24 Канал
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