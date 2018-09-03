На одержанні хабара прокуратура викрила очільника Держгеонадр

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що прокуратура Київщини спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції викрила на одержанні неправомірної вигоди виконувача обов’язків голови Державної служби геології та надр.

Про це Луценко написав у Facebook.

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"Вказаний посадовець вимагав та одержав 3 тисячі доларів за сприяння в оформленні документів на видобуток торфу", – написав Луценко.

На думку Генпрокурора, за цим "дрібним" хабарем "проглядається глобальна проблема тіньових оборудок" у відомстві.

З 2014 року лише 43 з 722 ліцензій було видано на аукціонах! Все решта – в ході чиновницьких ігор,

– написав Луценко .

У повідомленні вказане ім’я чиновника. Згідно з сайтом Держгеонадр – це в.о. голови відомства Олег Кирилюк.