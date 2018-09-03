00:48
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
29°C 13°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

На одержанні хабара прокуратура викрила очільника Держгеонадр

171 Читать новость на русском
Прокуратура викрила на хабарі очільника Держгеонадр
Прокуратура викрила на хабарі очільника Держгеонадр / tsn.ua

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що прокуратура Київщини спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції викрила на одержанні неправомірної вигоди виконувача обов’язків голови Державної служби геології та надр.

Про це Луценко написав у Facebook.

Читайте також: На Хмельниччині затримали підполковника на хабарі

"Вказаний посадовець вимагав та одержав 3 тисячі доларів за сприяння в оформленні документів на видобуток торфу",  – написав Луценко.

На думку Генпрокурора, за цим "дрібним" хабарем "проглядається глобальна проблема тіньових оборудок" у відомстві.

З 2014 року лише 43 з 722 ліцензій було видано на аукціонах! Все решта – в ході чиновницьких ігор,
– написав Луценко .

У повідомленні вказане ім’я чиновника. Згідно з сайтом Держгеонадр – це в.о. голови відомства Олег Кирилюк.

Теги: Гроші Новини України Юрій Луценко Хабар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 3 вересня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 вересня, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Головні новини 3 вересня: кримське еколихо дісталось Херсонщини та перший рейс Ryanair з України
3 вересня, 22:12 Головні новини 3 вересня: кримське еколихо дісталось Херсонщини та перший рейс Ryanair з України
"Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
3 вересня, 22:00 "Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
3 вересня, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
3 вересня, 20:03 Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
Яніна Ткачук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування
 26 травня 2017 , 20:01
Зірковий форвард не зіграє проти "Динамо" у Лізі чемпіонів
 9 жовтня 2016 , 11:08
Укравтодор обмежив рух по Одеській трасі
 14 травня , 13:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук