На Одещині 14 вагонів зійшли з рейок: близько 20 пасажирських поїздів змінюють маршрути

На залізничному перегоні біля села Путилівка Великомихайлівського району, що на Одещині, вантажний потяг, який перевозив зерно та добрива, зійшов з колії. Постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Читайте також: На Прикарпатті загорілась електричка: пасажири вистрибували з вікон (відео)

"Попередньо встановлено, що машиніст потягу перевищив допустиму швидкість руху, в результаті чого вантажний потяг зійшов з колії. 12 вагонів (за даними "Укрзалізниці" – 14, – ред.) потягу лягли на бік та ще у 12 відірвало ходову частину. На місці аварії хімічних та вогненебезпечних речовин не виявлено", – йдеться у повідомленні поліції.



На місці аварії хімічних та вогненебезпечних речовин не виявлено

В "Укрзалізниці" повідомляють, що через інцидент рух близько 20 пасажирських поїздів організовано альтернативними маршрутами, в об’їзд цієї ділянки.

Зокрема, поїзди № 762/761 Одеса – Київ, № 94/93 Одеса – Мінськ, № 24/23 Одеса – Москва, № 106/105 Одеса – Київ, № 146/145 Ізмаїл – Київ прослідують маршрутом через Одесу – Колосівку – Помічну – Чорноліську – Т. Шевченка – Миронівку – Київ.

Поїзди № 136/135 Білгород-Дністровський – Чернівці, № 258/257 Одеса – Львів, № 26/36 Одеса – Рахів – Перемишль, № 108/107 Одеса – Ужгород, № 12/11 Одеса – Львів прослідують через Одесу – Колосівку – Помічну – Слобідку – Вапнярку.

Поїзд № 84/83 Одеса – Ковель прослідує через Одесу – Колосівку – Помічну – Чорноліську – Т. Шевченка – Миронівку – Фастів – Козятин.

Поїзд № 223/224 Київ – Одеса прослідує через Подільськ – Помічну – Колосівку – Одесу.

Поїзди № 23/24 Москва – Одеса та № 258/257 Львів – Одеса прослідують через Слобідку – Помічну – Колосієвку – Одесу.

Поїзди № 145/146 Київ – Ізмаїл та № 105/106 Київ – Одеса прослідують через Фастів – Миронівку – Чорноліську – Помічну – Одесу.

Залізничники інформують пасажирів про зміну часу прибуття поїздів та маршруту й розглядають можливість організації трансферу пасажирам, які слідують на станції, до яких наразі поїздами дістатися неможливо,

– повідомляють в "Укрзалізниці".