Масове отруєння шаурмою на Одещині: постраждали 37 людей

Причина отруєння клієнтів одного із закладів в Одеській області банальна – недотримання санітарних вимог під час приготування страви. Трапився інцидент у містечку Авангард Овідіопольського району. Серед постраждалих – 4 дітей.

Внаслідок масового отруєння до лікарні потрапили понад два десятки людей, повідомляє "Думская". Після інциденту в.о. голови Одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова розпорядилася невідкладно перевірити всі об'єкти у місті, які торгують фастфудом.

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Під час перевірки закладу. в якому отруїлися люди, працівниками Держпродспоживслужби було виявлено численні порушення санітарно-гігієнічних вимог.

Усі постраждалі споживали шаурму, придбану в павільйоні на Торговій вулиці. Перевірити цей об'єкт громадського харчування інспекторам вдалося лише після залучення поліції. Наразі встановлено численні порушення санітарно-гігієнічних вимог працівниками павільйону,

– повідомив представник Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова.

Зазначається, що частину людей, які звернулися по медичну допомогу вже обстежили та виписали з лікарні. Станом на другу половину понеділка, 2 вересня, у лікарняних палатах залишається половина постраждалих – 18 осіб, в тому числі 4 дітей.

За фактом масового отруєння людей поліція відкрила кримінальне провадження.



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