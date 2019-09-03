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      Масове отруєння шаурмою на Одещині: постраждали 37 людей

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      Масове отруєння на Одещині
      Масове отруєння на Одещині / Фото з відкритих джерел

      Причина отруєння клієнтів одного із закладів в Одеській області банальна – недотримання санітарних вимог під час приготування страви. Трапився інцидент у містечку Авангард Овідіопольського району. Серед постраждалих – 4 дітей.

      Внаслідок масового отруєння до лікарні потрапили понад два десятки людей, повідомляє "Думская". Після інциденту в.о. голови Одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова розпорядилася невідкладно перевірити всі об'єкти у місті, які торгують фастфудом.

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      Під час перевірки закладу. в якому отруїлися люди, працівниками Держпродспоживслужби було виявлено численні порушення санітарно-гігієнічних вимог.

      Усі постраждалі споживали шаурму, придбану в павільйоні на Торговій вулиці. Перевірити цей об'єкт громадського харчування інспекторам вдалося лише після залучення поліції. Наразі встановлено численні порушення санітарно-гігієнічних вимог працівниками павільйону,
      – повідомив представник Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова.

      Зазначається, що частину людей, які звернулися по медичну допомогу вже обстежили та виписали з лікарні. Станом на другу половину понеділка, 2 вересня, у лікарняних палатах залишається половина постраждалих – 18 осіб, в тому числі 4 дітей.

      За фактом масового отруєння людей поліція відкрила кримінальне провадження. 


      Перші симптоми при отруєнні


      Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння

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      Теги: Новини України Новини Одеси Отруєння Здоров'я
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