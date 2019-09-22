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      На Одещині браконьєри під прикриттям прикордонників напали на співробітників нацпарку

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      Браконьєри напали на охоронців нацпарку
      Браконьєри напали на охоронців нацпарку / Іван Русєв

      Браконьєри на очах озброєних прикордонників побили працівників служби державної охорони Національного парку "Тузлівські лимани".

      Про це повідомила виконуюча обов'язки директора національного парку Ірина Вихристюк, пише "Думская".

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      Напад скоїли нелегали з фірми "Граніт-2", які крадуть рибу за допомогою незаконного каналу. Поруч перебували троє прикордонників відділу "Курортне", які фактично охороняють злочинний бізнес,
      – заявила Вихристюк. 

      Вона також наголосила, що працівники національного парку в момент нападу перебували виключно на ввіреній їм території та не заходили в будівлі "рибалок".

      Браконьєри побили працівників служби державної охорони нацпарку та вирвали у них з рук фото- й відеокамери.

      40 браконьєрів під прикриттям прикордонники вилучали тонни кефалі з НПП "Тузловські лимани". Команда нацпарку терміново виїжджає в лікарню знімати побої. Слава Богу, всі живі,
      – написав у своєму фейсбуці еколог Іван Русєв.

      За словами Ірини Вихристюк, один планшет і один ліхтар нападникам все-таки вдалося забрати.

       

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      Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини
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