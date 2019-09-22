На Одещині браконьєри під прикриттям прикордонників напали на співробітників нацпарку

Браконьєри на очах озброєних прикордонників побили працівників служби державної охорони Національного парку "Тузлівські лимани".

Про це повідомила виконуюча обов'язки директора національного парку Ірина Вихристюк, пише "Думская".

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Напад скоїли нелегали з фірми "Граніт-2", які крадуть рибу за допомогою незаконного каналу. Поруч перебували троє прикордонників відділу "Курортне", які фактично охороняють злочинний бізнес,

– заявила Вихристюк.

Вона також наголосила, що працівники національного парку в момент нападу перебували виключно на ввіреній їм території та не заходили в будівлі "рибалок".

Браконьєри побили працівників служби державної охорони нацпарку та вирвали у них з рук фото- й відеокамери.

40 браконьєрів під прикриттям прикордонники вилучали тонни кефалі з НПП "Тузловські лимани". Команда нацпарку терміново виїжджає в лікарню знімати побої. Слава Богу, всі живі,

– написав у своєму фейсбуці еколог Іван Русєв.

За словами Ірини Вихристюк, один планшет і один ліхтар нападникам все-таки вдалося забрати.