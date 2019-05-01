На Одещині будують військову базу морської піхоти за стандартами НАТО (фото)

Наразі зводяться об'єкти інфраструктури у військовому містечку Дачне-2. У 2019 році на будівництво та відновлення військового містечка виділено понад 75 мільйонів гривень.

Міністерство оборони України повідомило, що надалі проводитиметься робота з будівництва казарм для особового складу та реконструкція окремих будівель під навчальні класи.

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Також проводитиметься капітальний ремонт штабу, — забезпечення благоустрою території та роботи на інших об’єктах.

Головний інженер, полковник Юрій Підгаєцький наголосив, що зараз у містечку вже повністю готові одна казарма на 280 військовослужбовців строкової служби, гуртожиток на 120 місць для офіцерського складу, медичний пункт, а також завершено реконструкцію котельні з новим газовим обладнанням, підведено зовнішні інженерні мережі та проведено ремонт артезіанської свердловини.

Також продовжуються роботи зі зведення будівлі казарми, будівництво двох казарм покращеного типу для військовослужбовців-контрактників та їдальні на 500 місць, яка буде обладнана відповідно до вимог нової системи харчування. Продовжується робота щодо зведення сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу.

Проектом передбачено будівництво власного відкритого футбольного міні-стадіону зі штучним покриттям та системою освітлення, баскетбольного й волейбольного майданчиків та бігові доріжки.