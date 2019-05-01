08:27
1 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      На Одещині будують військову базу морської піхоти за стандартами НАТО (фото)

      1780 Читать новость на русском
      Проект військового містечка Дачне-2
      Проект військового містечка Дачне-2 / Міністерство оборони України

      Наразі зводяться об'єкти інфраструктури у військовому містечку Дачне-2. У 2019 році на будівництво та відновлення військового містечка виділено понад 75 мільйонів гривень.

      Міністерство оборони України повідомило, що надалі проводитиметься робота з будівництва казарм для особового складу та реконструкція окремих будівель під навчальні класи. 

      Читайте також: Що буде з оборонним сектором України після приходу Зеленського до влади

      Також проводитиметься капітальний ремонт штабу, — забезпечення благоустрою території та роботи на інших об’єктах.

      Головний інженер, полковник Юрій Підгаєцький наголосив, що зараз у містечку вже повністю готові одна казарма на 280 військовослужбовців строкової служби, гуртожиток на 120 місць для офіцерського складу, медичний пункт, а також завершено реконструкцію котельні з новим газовим обладнанням, підведено зовнішні інженерні мережі та проведено ремонт артезіанської свердловини.

      Також продовжуються роботи зі зведення будівлі казарми, будівництво двох казарм покращеного типу для військовослужбовців-контрактників та їдальні на 500 місць, яка буде обладнана відповідно до вимог нової системи харчування. Продовжується робота щодо зведення сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу.

      Проектом передбачено будівництво власного відкритого футбольного міні-стадіону зі штучним покриттям та системою освітлення, баскетбольного й волейбольного майданчиків та бігові доріжки.

       

      blog_ava
      Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення, – InformNapalm
      сьогодні
      3986
      Теги: Новини України Новини Одеси Міністерство оборони України Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні
      сьогодні , 07:02 Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні
      Яніна Ткачук 6762
      Як та скільки разів Порошенко порушував Конституцію
      сьогодні , 00:00 Як та скільки разів Порошенко порушував Конституцію
      Сергій Лещенко 1307
      Головні новини 30 квітня: ЦВК оголосило офіційні результати виборів, пожежа на Рівненській АЕС
      30 квітня , 22:14 Головні новини 30 квітня: ЦВК оголосило офіційні результати виборів, пожежа на Рівненській АЕС
      1045
      Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів
      30 квітня , 22:00 Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів
      Повернись живим 1473
      Вызов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      30 квітня , 19:00 Вызов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      Павло Казарін 771
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук