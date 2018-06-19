На Одещині чоловік під час стрілянини поранив єгера, власну дружину і себе
На Одещині у Білгород-Дністровському районі чоловік під час стрілянини поранив свою дружину, іншого чоловіка та себе. Наразі зловмисника затримано.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
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Попередньо встановлено, що правопорушник на автомобілі разом зі своєю дружиною прибув до саду. Чоловік з собою мав пристрій для відстрілу гумовими пулями, з яким ходив по території. До них підійшов єгер, представився та повідомив про заборону на полювання, що і стало підставою сутички, в ході якої зловмисник почав стріляти в сторону єгеря,
– йдеться у повідомленні поліції.
Зазначається, що під час стрілянини непроникаюче поранення в область грудної клітини отримала дружина зловмисника, поранення в руку отримав єгер та у ногу сам зловмисник.
Всіх потерпілих госпіталізовано. Їх стан здоров’я стабільний.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.