На Одещині чоловік під час стрілянини поранив єгера, власну дружину і себе

На Одещині у Білгород-Дністровському районі чоловік під час стрілянини поранив свою дружину, іншого чоловіка та себе. Наразі зловмисника затримано.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Попередньо встановлено, що правопорушник на автомобілі разом зі своєю дружиною прибув до саду. Чоловік з собою мав пристрій для відстрілу гумовими пулями, з яким ходив по території. До них підійшов єгер, представився та повідомив про заборону на полювання, що і стало підставою сутички, в ході якої зловмисник почав стріляти в сторону єгеря,

– йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що під час стрілянини непроникаюче поранення в область грудної клітини отримала дружина зловмисника, поранення в руку отримав єгер та у ногу сам зловмисник.

Всіх потерпілих госпіталізовано. Їх стан здоров’я стабільний.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.