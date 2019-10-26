13:48
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, 25 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, 25 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      На Одещині чоловік підпалив іномарку митника: фото, відео

      406 Читать новость на русском
      Авто після підпалу
      Авто після підпалу / od.npu.gov.ua

      В Одеській області 25 жовтня невідомий чоловік підпалив автомобіль одного з керівників митниці. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

      У поліції Одещини повідомили, що до правоохоронців надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на автостоянці одного з підприємств у Чорноморську.

      Раніше: В Одесі горів монастир УПЦ МП – фото, відео

      Наразі поліція з’ясовує усі обставини події.

      На відео видно, що близько 16.00 невідомий чолові підбіг до автомобіля Subaru Tribeca, який був припаркований на вулиці Промисловій. Чоловік вилив щось на машину і втік, а авто відразу спалахнуло.

      авто митник одеса пожежа підпал
      Авто після підпалу

      Полум’я перекинулося на припаркований поруч Mersedes Sprinter з рентгенівським сканером Rapiscan, який належить Одеській митниці, пише УНІАН. За даними представника митниці, полум’я пошкодило рентгенівську установку.

      Згодом в Одеській митниці уточнили, що іномарка належить одному з керівників поста "Чорноморський" В'ячеславу Харченку. Полум'я пошкодило рентгенівську установку.

      Оплавилися пластикові складові, інші деталі,
      – сказав представник митниці.

      Він додав, що за попередніми даними ключові вузли сканера не пошкоджені й установка підлягає відновленню.

      На Одещині чоловік підпалив іномарку митника: відео

       

      blog_ava
      Як переведення годинника впливає на здоров'я
      сьогодні
      4643
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пожежа Новини Одеси Поліція Авто Державна митна служба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сюрпризи та насолода: чим дивуватиме Національна опера у листопаді
      сьогодні , 12:00 Сюрпризи та насолода: чим дивуватиме Національна опера у листопаді
      Національна опера України 52
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      сьогодні , 09:02 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 2729
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сьогодні , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1325
      Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      сьогодні , 08:00 Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      Ярослав Голобородько 1347
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 жовтня , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 619
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук