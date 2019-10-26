На Одещині чоловік підпалив іномарку митника: фото, відео

В Одеській області 25 жовтня невідомий чоловік підпалив автомобіль одного з керівників митниці. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

У поліції Одещини повідомили, що до правоохоронців надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на автостоянці одного з підприємств у Чорноморську.

Раніше: В Одесі горів монастир УПЦ МП – фото, відео

Наразі поліція з’ясовує усі обставини події.

На відео видно, що близько 16.00 невідомий чолові підбіг до автомобіля Subaru Tribeca, який був припаркований на вулиці Промисловій. Чоловік вилив щось на машину і втік, а авто відразу спалахнуло.



Авто після підпалу

Полум’я перекинулося на припаркований поруч Mersedes Sprinter з рентгенівським сканером Rapiscan, який належить Одеській митниці, пише УНІАН. За даними представника митниці, полум’я пошкодило рентгенівську установку.

Згодом в Одеській митниці уточнили, що іномарка належить одному з керівників поста "Чорноморський" В'ячеславу Харченку. Полум'я пошкодило рентгенівську установку.

Оплавилися пластикові складові, інші деталі,

– сказав представник митниці.

Він додав, що за попередніми даними ключові вузли сканера не пошкоджені й установка підлягає відновленню.

На Одещині чоловік підпалив іномарку митника: відео