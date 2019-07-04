16:50
4 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв
      Вєсті Кремля
      21:21, 3 липня
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, 3 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      На Одещині чоловік знімав порнографію з дітьми відпочивальників

      1550 Читать новость на русском
      Педофілія
      Педофілія / Ukranews

      В Одеській області затримали 53-річного чоловіка з молдовським громадянством, який неодноразово скоював розпусні дії відносно малолітніх дівчат та залучав їх для створення порноматеріалів.

      Громадянин з Молдови проживає у селі Грибівка, що в Овідіопольському районі Одеської області, повідомляє прокуратура міста Києва.

      Читайте також: Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію ґвалтівників дітей

      Зловмисник здавав відпочивальником житло в оренду, після чого входив у довіру до їхніх дітей та запрошував до себе "погратися". Під час "ігор" чоловік змушував малолітніх дівчаток роздягатися, фотографував їх та схиляв до вчинення певних дій.

      Під час обшуку помешкання чоловіка, правоохоронці вилучили велику кількість фото та відеозаписів, які підтверджують його злочинні дії.

      Підозрюваний у педофілії
      На Одещині затримали громадянина Молдови за створення дитячої порнографії

      Педофіл
      На Одещині затримали громадянина Молдови за створення дитячої порнографії

      Розбещення малолітніх в Одесі
      На Одещині затримали громадянина Молдови за створення дитячої порнографії

      Дії зловмисника кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх, а також за виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію.

      Читайте також: Хлопець підпалив дівчину посеред вулиці, поки перехожі все знімали на відео

      Триває подальше слідство, а за вчинені злочини чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

      blog_ava
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні
      4872
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Одеси Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чергове вбивство правоохоронцями: деталі смерті Комарніцького, якого побили поліцейські
      сьогодні , 16:00 Чергове вбивство правоохоронцями: деталі смерті Комарніцького, якого побили поліцейські
      Дмитро Гнап 483
      Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса
      сьогодні , 15:09 Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса
      Отставной подполковник 1281
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1348
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 15:03 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      34424
      Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість лідера "Опозиційної платформи – За життя"
      сьогодні , 14:37 Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість лідера "Опозиційної платформи – За життя"
      Юлія Гілей 13590
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук