На Одещині чоловік знімав порнографію з дітьми відпочивальників

Громадянин з Молдови проживає у селі Грибівка, що в Овідіопольському районі Одеської області, повідомляє прокуратура міста Києва.

Читайте також: Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію ґвалтівників дітей

Зловмисник здавав відпочивальником житло в оренду, після чого входив у довіру до їхніх дітей та запрошував до себе "погратися". Під час "ігор" чоловік змушував малолітніх дівчаток роздягатися, фотографував їх та схиляв до вчинення певних дій.

Під час обшуку помешкання чоловіка, правоохоронці вилучили велику кількість фото та відеозаписів, які підтверджують його злочинні дії.



На Одещині затримали громадянина Молдови за створення дитячої порнографії



На Одещині затримали громадянина Молдови за створення дитячої порнографії



На Одещині затримали громадянина Молдови за створення дитячої порнографії

Дії зловмисника кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх, а також за виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію.

Читайте також: Хлопець підпалив дівчину посеред вулиці, поки перехожі все знімали на відео

Триває подальше слідство, а за вчинені злочини чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.