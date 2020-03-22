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      На Одещині горить база відпочинку: вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів – фото, відео

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      Пожежа у Затоці / Думская

      В Одеській області, у курортному селищі Затока горить база відпочинку. Інформації про постраждалих наразі немає.

      Масштабна пожежа спалахнула на базі у районі станції "Сонячна". Про це повідомляє "Думская"

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      ДСНС підтверджує загоряння чотириповерхового будинку. Коли приїхали рятувальники, вогнем були охоплені перший, другий, четвертий поверхи і мансарда.

      Ліквідація пожежі триває. На місці працюють 28 пожежників. Рятувальники виносять з будинку вибухонебезпечні предмети – газові балони і каністри з пальним.

      Очевидці повідомляють, що вогонь охопив щонайменше три готелі на першій лінії від моря. Один з них називається "Карамелька", другий – "Апартаменти Затоки", назва третього уточнюється. Вогонь швидко поширюється.

      Дивіться відео пожежі у Затоці:


      Пожежа у Затоці / Фото "Думская"


      Пожежа почалася на базі у районі станції "Сонячна" / Фото "Думская"


      Ліквідація пожежі триває / Фото "Думская"

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Одеси ДСНС Пожежа
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