На Одещині горить база відпочинку: вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів – фото, відео

В Одеській області, у курортному селищі Затока горить база відпочинку. Інформації про постраждалих наразі немає.

Масштабна пожежа спалахнула на базі у районі станції "Сонячна". Про це повідомляє "Думская".

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ДСНС підтверджує загоряння чотириповерхового будинку. Коли приїхали рятувальники, вогнем були охоплені перший, другий, четвертий поверхи і мансарда.

Ліквідація пожежі триває. На місці працюють 28 пожежників. Рятувальники виносять з будинку вибухонебезпечні предмети – газові балони і каністри з пальним.

Очевидці повідомляють, що вогонь охопив щонайменше три готелі на першій лінії від моря. Один з них називається "Карамелька", другий – "Апартаменти Затоки", назва третього уточнюється. Вогонь швидко поширюється.

Дивіться відео пожежі у Затоці:



Пожежа у Затоці / Фото "Думская"



Пожежа почалася на базі у районі станції "Сонячна" / Фото "Думская"



Ліквідація пожежі триває / Фото "Думская"