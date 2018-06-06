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На Одещині лікаря-психіатра судитимуть за отримання хабара

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В Одесі лікарка вимагала хабар розміром 1000 доларів
В Одесі лікарка вимагала хабар розміром 1000 доларів / cyberbrains.org.ua

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-психіатра одеського медичного центру, підозрюваної у хабарництві.

Про це інформувала прес-служба прокуратури Одеської області.

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За даними розслідування медик КП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" вимагала та одержала від громадянки 1000 доларів хабара за поміщення у лікарню її батька та подальше оформлення документів для проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно оперативники СБУ викрили на хабарі старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту одного з одеських райвідділів поліції.

Теги: Новини України Поліція Корупція Хабар Новини Одеси Гроші
Джерело: 24 Канал
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