На Одещині лікаря-психіатра судитимуть за отримання хабара
Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-психіатра одеського медичного центру, підозрюваної у хабарництві.
Про це інформувала прес-служба прокуратури Одеської області.
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За даними розслідування медик КП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" вимагала та одержала від громадянки 1000 доларів хабара за поміщення у лікарню її батька та подальше оформлення документів для проведення експертизи.
Нагадаємо, нещодавно оперативники СБУ викрили на хабарі старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту одного з одеських райвідділів поліції.
Джерело: 24 Канал
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