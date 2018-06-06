На Одещині лікаря-психіатра судитимуть за отримання хабара

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-психіатра одеського медичного центру, підозрюваної у хабарництві.

Про це інформувала прес-служба прокуратури Одеської області.

Читайте також: У Білорусі на хабарі спіймали помічника Лукашенка

За даними розслідування медик КП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" вимагала та одержала від громадянки 1000 доларів хабара за поміщення у лікарню її батька та подальше оформлення документів для проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно оперативники СБУ викрили на хабарі старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту одного з одеських райвідділів поліції.