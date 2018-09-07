На Одещині ліцеїсти масово захворіли на невідому недугу

У місті Ізмаїлі на Одещині трапилось масове захворювання учнів та викладачів місцевого ліцею. Проте точна кількість хворих ліцеїстів поки що не відома.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в регіоні.

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"Виявити, яка саме інфекція вразила ліцеїстів та викладачів, поки що не вдається. У ліцеї навчаються 574 людини. У всіх інфікованих спостерігаються схожі симптоми: блювота, діарея, підвищена температура", – розповіли у відомстві.

Наразі в осередку захворювання фахівці прововять комплексне санітарно-епідеміологічне розслідування, за результатами якого стане відоме джерело виникнення захворювання.