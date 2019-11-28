Люди ночували у міськраді, бо залишилися без тепла та світла: шокуюче відео

У Чорноморську, що на Одещині, люди прийшли ночувати до міського голови. Усе тому, що у їхньому житловому комплексі немає ні тепла, ні світла. Містяни обурені: хочуть, аби чиновники допомогли владнати проблему.

Люди хочуть, аби чиновники звернули на них увагу і допомогли розв'язати комунальні проблеми. Через заборгованість за газ у їхньому будинку ще досі не запустили котельню.

Цікаво! У "Борисполі" пасажирів здивувала валіза, з якої стирчали жіночі ноги: курйозне відео

Житловий комплекс почали будувати ще 2008 року. Людям обіцяли елітне житло з видом на море, та сучасною інфраструктурою. За квадратний метр тоді просили понад 1000 доларів. Комплекс зводили сім років. Натомість люди отримали недобудовані домівки.

Люди, які купляли квартири за 60 тисяч, навіть за 15 тепер не можуть їх продати,

– наголосив Андрій Станіславський, мешканець будинку.

Люди прийшли ночувати у мерію: дивіться фото



Люди отримали дім без усіх проведених комунікацій, вікон, дверей та ліфта. Частково не було навіть фасаду.

Замість ліфтів у нас діри. Це небезпечно, ми боїмося за наших дітей. У нас вже була два летальних нещасних випадки,

– додав Станіславський.



Так виглядають будинки зсередини

Тим часом у Чорноморській міськраді журналістам не раді. Мер зачинився в кабінеті. Замість нього вийшов заступник і запевнив: тепло у житловий комплекс подадуть найближчим часом.

Та поки у домівках містяни отримали лише світло. Кажуть: якщо не стане тепло, підуть ночувати до мерії ще раз.