12:30
16 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ

      На Одещині маршрутка протаранила іншу: багато постраждалих – фото з місця ДТП

      550 Читать новость на русском
      На Одещині зіткнулися маршрутки
      На Одещині зіткнулися маршрутки / Думская

      У селі Шабо Білгород-Дністровського району, що на Одещині, зіткнулися дві маршрутки. У ДТП травми отримали щонайменше 19 осіб, усі вони в лікарні.

      Кількість постраждалих наразі уточнюють правоохоронці, повідомляють у прес-службі поліції.

      Важливо: Там, де й Зайцева: у Харкові водійка на кабріолеті збила чотирьох людей – фото та відео

      Із 19 госпіталізованих одна людина отримала важкі травми.

      Попередньо встановлено, що водій одного з автобусів не вибрав безпечний інтервал руху та скоїв зіткнення з іншим пасажирським транспортним засобом,
      – повідомляють у поліції.

      ДТП на Одещині з маршрутками
      На Одещині зіткнулись дві маршрутки, щонайменше 19 постраждалих 

      За даними очевидців, зіткнулися автобус №560 "Одеса - Белгрод-Дністровський" і маршрутка, що слідувала в Затоку, пише "Думская". На місці ДТП працюють правоохоронці.

      ДТП на Одещині
      Фото з місця ДТП на Одещині

      blog_ava
      Деяких, хто вибивається з оркестру "Слуги народу", попереджають телефонними дзвінками, – Лещенко
      сьогодні
      4664
      Теги: Новини України Транспорт Аварії та ДТП Новини Одеси Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      сьогодні , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      Дмитро Гнап 3
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сьогодні , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 165
      Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця 856
      Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      сьогодні , 08:06 Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      2103
      Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      15 вересня , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      Блоги тижня 622
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук