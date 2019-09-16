На Одещині маршрутка протаранила іншу: багато постраждалих – фото з місця ДТП

У селі Шабо Білгород-Дністровського району, що на Одещині, зіткнулися дві маршрутки. У ДТП травми отримали щонайменше 19 осіб, усі вони в лікарні.

Кількість постраждалих наразі уточнюють правоохоронці, повідомляють у прес-службі поліції.

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Із 19 госпіталізованих одна людина отримала важкі травми.

Попередньо встановлено, що водій одного з автобусів не вибрав безпечний інтервал руху та скоїв зіткнення з іншим пасажирським транспортним засобом,

– повідомляють у поліції.



На Одещині зіткнулись дві маршрутки, щонайменше 19 постраждалих

За даними очевидців, зіткнулися автобус №560 "Одеса - Белгрод-Дністровський" і маршрутка, що слідувала в Затоку, пише "Думская". На місці ДТП працюють правоохоронці.



Фото з місця ДТП на Одещині