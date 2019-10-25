На Одещині маршрутка з пасажирами під час руху провалилася під землю: відео

У Білгороді-Дністровському 25 жовтня автобус на асфальтованій дорозі загруз у вибоїні. Попередньо, яма утворилася через витік у підземних комунікаціях.

Величезної ями на дорозі раніше не було: вона утворилася прямо тоді, коли автобус рухався цією ділянкою вулиці Шевченка. Про це повідомляє місцеве видання "Наше місто".

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Люди, що перебували у салоні, під час аварії відчули різке гальмування та нахил автобуса праворуч. Заднє колесо майже повністю погрузло у вибоїні. Очевидці зазначають, що з ями чується шум води.



Яма утворилася просто під час руху автобуса / фото: nashemisto

На щастя, обійшлося без травмованих.

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