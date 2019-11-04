На Одещині мертвого дельфіна викинуло на пляж: фото 18+
На пляжі у Крижанівці знайшли мертвого дельфіна. Ймовірно, що тварина заплуталася в сітях у морі та загинула.
Тушу дельфіна викинуло на пляж через деякий час, пише Odessa Online.
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Дельфіна уже почали їсти птахи. Що спричинило смерть тварини – точно невідомо.
На Одещині мертвого дельфіна викинуло на пляж
Птахи почали їсти мертву тварину
Зауважимо, що масовий мор риби виявили у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту. Що стало причиною масового вимирання риби – поки що не відомо. Детальніше – за посиланням.
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