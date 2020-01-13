На Одещині митники вилучили 8 тисяч контрабандних кубиків Рубика: фото

На митниці вилучили 8 тисяч кубиків Рубика через порушення авторського права. Вартість аналогічної партії оригінальних іграшок становить понад 3 мільйони гривень.

Про контрабанду повідомив у фейсбуці голова Держмитниці Максим Нефьодов.

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Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка,

– написав Нефьодов.



На митниці затримали партію кубиків Рубика / Фейсбук Максима Нефьодова

Він нагадав, що бренд британської Rubik’s Brand Limited2 випускає "офіційні" іграшки, які винайшов угорський скульптор Ерньо Рубік.

Представники правовласника надіслали до митниці висновок дослідження. У ньому зазначено, що головоломки марковані знаком, який є дуже схожим до знаку компанії Rubik’s Brand Limited.



Іграшки марковані знаком, схожим до оригінального / Фейсбук Максима Нефьодова

За словами Нефьодова, вартість оригінальних кубиків Рубіка, які могли б не потрапити на ринок через підроблені іграшки, становить понад 3 мільйони гривень.