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      На Одещині невідомі підпалили дві бази відпочинку, — ДСНС

      910 Читать новость на русском
      Пожежник
      Пожежник / slovovolyni.com

      У селищі міського типу Затока Одеської області сталася пожежа на території баз відпочинку Геолог і Топаз.

      У смт Затока Білгород-Дністровського району о 3:19 26 жовтня на території баз відпочинку Геолог і Топаз сталося загоряння дерев'яних будинків для відпочинку. В результаті пожежі вогнем знищено п'ять будинків. О 4:35 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано,
      — йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

      Рятувальники зазначили, що у результаті пожежі жертв і постраждалих немає.

      У прес-службі відомства інформують про те, що загоряння дерев'яних будинків на базах відпочинку відбулося через підпал.

      До слова, у зв’язку з проведенням 26 жовтня в Україні позачергових виборів народних депутатів до Верховної Ради України, з 25 по 27 жовтня органи управління та формування системи ДСНС України переводяться на посилений режим чергування.

      Теги: Пожежа Кримінальні новини ДСНС Новини Одеси
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 26 жовтня 2014
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