На Одещині невідомі підпалили дві бази відпочинку, — ДСНС

У селищі міського типу Затока Одеської області сталася пожежа на території баз відпочинку Геолог і Топаз.

У смт Затока Білгород-Дністровського району о 3:19 26 жовтня на території баз відпочинку Геолог і Топаз сталося загоряння дерев'яних будинків для відпочинку. В результаті пожежі вогнем знищено п'ять будинків. О 4:35 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано,

— йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Рятувальники зазначили, що у результаті пожежі жертв і постраждалих немає.

У прес-службі відомства інформують про те, що загоряння дерев'яних будинків на базах відпочинку відбулося через підпал.

До слова, у зв’язку з проведенням 26 жовтня в Україні позачергових виборів народних депутатів до Верховної Ради України, з 25 по 27 жовтня органи управління та формування системи ДСНС України переводяться на посилений режим чергування.