На Одещині оригінально запроваджують нові стандарти у школах
У Подільську, що на Одещині, працівники місцевої школи вигадали оригінальний спосіб, як запровадити у навчальному закладі стандарти "Нової української школи".
До 9-ти місцевих шкіл досі не привезли одномісних парт, тому там почали пиляти двомісні, повідомляє Думская.
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Ділять навпіл і ставлять додаткові ніжки, –
розповів під час апаратної наради в облраді директор обласного департаменту освіти і науки Олександр Лончак.
За його словами, це була ініціатива батьків. Губернатор Максим Степанов розпорядився припинити столярні роботи.
На Одещині парти розпилюють навпіл/ Джерело: dumskaya.net
У міській раді міста зазначають, що парти "модернізували", а не просто "пиляли".
Тепер висоту столу і стільця можна регулювати під ріст дитини. "Це тимчасовий захід, поки ми чекаємо результатів тендеру", – розповів представник місцевої влади.
Нагадаємо, міністр освіти і науки в Україні Лілія Гриневич повідомила, що хоче перевести вчителів пенсійного віку на контрактну форму роботи.