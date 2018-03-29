На Одещині перекинувся поїзд із зерном: з'явились фото з місця аварії

В Одеській області зійшов з рейок та перекинувся приватний поїзд, який перевозив зерно.

Аварії сталась на Іллічівському зерновому терміналі, інформує видання "Думская".

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Маневрений локомотив та кілька вагонів із зерном зійшли з рейок. Інформацію про цей інцидент підтвердили в "Укрзалізниці".

Директор з економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев, уточнив, що аварія сталась 28 березня, жертв та постраждалих внаслідок неї немає.

Поїзд, який зійшов з рейок, приватний і сама аварія сталась на приватній під'їзній колії.

На фото, що з’явились в мережі видно, що кілька вагонів буквально злетіло з залізничного полотна і великий обсяг зерна буквально всипав асфальт вздовж колії.