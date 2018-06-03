На Одещині поблизу виборчої дільниці стріляли з травматичної зброї
Подія сталася у селі Цебрикове Великомихайлівського району, що в Одеській області, де відбуваються вибори до селищної ради. Поліція з'ясовує обставини пострілу з травматичної зброї поблизу виборчої дільниці.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
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Один з громадян здійснив постріл у повітря з зареєстрованого на його ім’я травматичного пістолета. За словами чоловіка, постріл був мимовільним, коли він хотів розрядити зброю,
– йдеться у повідомленні поліції.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Відносно чоловіка складено протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі триває перевірка.
Джерело: 24 Канал
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