На Одещині почалися масштабні військові навчання України та Румунії: фото

У вівторок, 4 вересня, в Ізмаїлі, що на Одещині, стартували україно-румунські військові навчання Riverine - 2018. Метою навчань є відпрацювання спільних дій катерних тактичних груп для підвищення спроможностей проведення операцій з безпеки на Дунаї.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України.

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Подібне двостороннє українсько-румунське навчання “Riverine -2018” ми проводимо вперше і воно спрямоване на зміцнення регіональної безпеки та покращення взаємодії між флотами України і Румунії,

– зазначив заступник начальника управління бойової підготовки Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Андрій Куриленко.

Навчання триватимуть три дні. Впродовж цього часу українські та румунські моряки відпрацьовуватимуть тактичні елементи за стандартами НАТО. Навчання проходитиме на ділянці річки Дунай від м. Ізмаїл (Україна) до м. Бреїла (Румунія).

Раніше на Львівщині стартували масштабні військові навчання ЗСУ Rapid Trident-2018.