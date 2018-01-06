На Одещині попрощалися з бійцем, який загинув у зоні АТО

У селі Шершенці на Одещині поховали 30-річного бійця Олександра Чегурка, який 3 січня загинув під Волновахою.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної ради.

Старший сержант Чегурко був розвідником, служив у 28-й ОГМБ.

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В останню путь провести бійця прийшли військові побратими, жителі рідного села Шершенці, знайомі та родичі.

Кілька місяців тому, напередодні Дня захисника України, його нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Нещодавно повернувся з завдання з окупованої території. Збирався одружитися з дівчиною з Донеччини,

– розповіли побратими Чегурка.