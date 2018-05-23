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На Одещині посилять охорону навчальних закладів: відома причина

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На Одещині вирішили посилити заходи безпеки через часті випадки отруєння дітей у школах України
На Одещині вирішили посилити заходи безпеки через часті випадки отруєння дітей у школах України / politeka.net

В Одеській області посилять заходи безпеки через масове отруєння школярів невідомою речовиною в трьох містах України. Таке доручення 23 травня надав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Для захисту навчальних закладів на Одещині збираються задіяти додаткові підрозділи Національної поліції України, передають у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації.

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Головне завдання сьогодні – унеможливити повторення таких ситуацій в Одеській області. Вже завтра тисячі наших дітей складатимуть ЗНО з української мови та літератури, далі – останні дзвоники, випускні вечори. Закликаю всі райони та міста максимально відповідально поставитися до питань безпеки,
– зазначив очільник Одеської ОДА.

Окрім цього, Степанов додав, що на всіх масових заходах влада області забезпечить присутність правоохоронців.

Зокрема у відомстві рекомендували обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі. Також буде посилено контроль щодо недопущення внесення підозрілих предметів, які можуть становити загрозу здоров'ю та життю дітей. Наразі організовано супровід шкільних автобусів до пунктів проведення ЗНО.

Нагадаємо, 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. У результаті всіх дітей навчального закладу евакуювали. До лікарні потрапили 37 осіб. Згодом усіх дітей було виписано з лікарні.

Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Новини політики Діти отруєння Освіта
Джерело: 24 канал
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