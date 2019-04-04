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      На Одещині провели випробування оновленого комплексу "Вільха-М": вражаючі фото, відео

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      Випробування "Вільхи-М"
      Випробування "Вільхи-М" / сайт РНБО

      Новий модернізований ракетний комплекс тепер здатний вражати ціль на майже вдвічі більшій відстані. Тобто, якщо на озброєнні в української армії є ракети "Вільха", які влучають у ціль на відстані 70 кілометрів, то нові ракети – на відстані у 130 кілометрів.

      Так, випробування оновленої "Вільхи-М" успішно відбулися на військовому полігоні в Одеській області. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

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      Але наші конструктори та виробники продовжували наполегливу роботу з подальшого вдосконалення ракетної техніки, і сьогодні відбулися дуже важливі випробування модернізованого комплексу "Вільха-М", нові ракети якого вражають ціль вже на відстані 130 кілометрів,
      – наголосив він.

      Проте, найближчим часом завершиться ще й розробка нового покоління ракет класу "Вільха", які будуть здатні вражати цілі на відстані у понад 200 кілометрів.



      Випробування ракетного комплексу "Вільха-М" 

      Випробування ракетного комплексу "Вільха-М": дивіться відео

      Що таке "Вільха"?Ракетний комплекс українського виробництва "Вільха" має керований 300 міліметровий ракетний боєприпас. "Вільха" був розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". Пуск пакету з 12 ракет відбувається всього за 48 секунд, а залп здійснюється без зміни положення пакету, що допомагає максимально точно вражати цілі. Прийнятий на озброєння української армії у 2018 році.


      Ракетний комплекс "Вільха"

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      Теги: Новини України Новини політики Зброя РНБО
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