На Одещині п'ятеро людей отруїлися грибами, серед них – вагітна

У четвер, 5 липня, на Одещині до Савранської районної лікарні було госпіталізовано 5 мешканців села Концеба з діагнозом отруєння грибами: три жінки, одна з них вагітна, а також два чоловіка.

Про це повідомила прес-служба ДСНС в Одеській області.

Читайте також: Пару поблизу Солсбері отруїли "Новачком", – Скотланд-Ярд

"Зі слів постраждалих, компанія з 6 чоловік (один чоловік до медичного закладу не звертався), їли гриби вдома, які на передодні назбирали в лісосмузі. Постраждалим одразу ж надали необхідну медичну допомогу", – повідомляє прес-служба.

Хворих було переведено до Одеської обласної лікарні, де 4 особи письмово відмовились проходити лікування та повернулись додому, а під наглядом лікарів залишилась вагітна жінка. Її стан здоров’я – середньої важкості з позитивною динамікою. Надзвичайна ситуація на контролі.

Нагадаємо, 2 липня на Київщині у приватному дитячому таборі трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина впала в кому. У Держпродспоживслужбі з’ясували, причиною отруєння дітей у таборі "Славутич" могли стати йогурти, які їм видали на підвечірок, а термін споживання яких сплив.